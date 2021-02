Air Namibia met la clé sous la porte

Article publié le 11 février 2021 par David Dagouret

La compagnie nationale de Namibie, en grande difficulté financière, suspend ses activités.

Air Namibia, compagnie nationale namibienne, a suspendu ses opérations dès aujourd'hui. L'annonce a été effectuée sur le profil twitter de la compagnie, annonçant l'arrêt immédiat des vols commerciaux et que tous les aéronefs regagneront leur base mais sans passager.

Air Namibia a enregistré des pertes importantes depuis le début de la crise économique liée à la pandémie du Covid-19. Le gouvernement de Namibie est l'unique actionnaire de la compagnie et l'a placé en liquidation judiciaire.

La compagnie a été fondée il y a 75 ans, en novembre 1946 et emploie plus de 600 personnes. Sa flotte est composée de huit appareils, deux Airbus A319, deux Airbus A330, un Beech 1900D et trois Embraer 135.

Liens commerciaux

Sur le même sujet