Airbus : commandes et livraisons du mois de janvier 2021

Article publié le 6 février 2021 par David Dagouret

Le constructeur européen a livré 21 appareils le mois dernier mais aucune commande.

Airbus a seulement livré 21 avions commerciaux pour le mois de janvier 2021. Ces aéronefs ont été livrés à 15 clients et parmi ces appareils, trois Airbus A220, 16 de la famille A320 (4 ceo et 12 neo), un Airbus A330neo et un Airbus A350.

Airbus n'a enregistré aucune commande durant le mois dernier.

Liens commerciaux

Sur le même sujet