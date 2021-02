American Airlines renforce son offre depuis Miami

Article publié le 12 février 2021 par David Dagouret

La compagnie américaine lancera une liaison sans escale entre Miami et Tel Aviv ainsi qu'entre Miami et Paramaribo au Suriname.

American Airlines renforce son offre depuis son hub de Miami avec l'annonce de deux nouvelles liaisons internationales vers Tel Aviv (TLV) et Paramaribo, Suriname (PBM), à partir de cet été. Ainsi, American va complété son offre entre New York et Tel Aviv avec des vols entre Miami et Tel Aviv. La compagnie proposera trois vols par semaine entre Miami et Tel Aviv, qui seront opérés en Boeing 777-200. Le premier devrait être effectué dès le 04 juin prochain.

La compagnie aérienne a également annoncé l'ouverture de deux nouvelles liaisons intérieures entre le hub de Miami et Little Rock, Arkansas (LIT) et Portland, Maine (PWM), du 5 juin au 16 août. Tous les vols seront disponibles à l'achat le 15 février.

À partir de juillet prochain, American Airlines sera également le premier et le seul transporteur américain à offrir un service sans escale vers Paramaribo au Suriname. Les vols seront opérés cinq fois par semaine avec un Airbus 319.

