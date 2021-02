ASL Airlines annonce son programme pour l'été 2021

Article publié le 13 février 2021 par David Dagouret

La compagnie française espère pouvoir effectuer des vols vers le Maroc, l'Algérie et Israël dès l'été 2021.

ASL Airlines France poursuit son programme de vols de retour spéciaux depuis l'Algérie, après avoir adapté la semaine dernière les conditions d'accès règlementaires et sanitaires imposées par les autorités françaises. Parallèlement, la compagnie se prépare à la réouverture espérée des frontières avec un nouveau programme de vols réguliers pour la saison été 2021.

ASL Airlines France renforce son programme de vols, en assurant 8 liaisons et jusqu'à 34 vols hebdomadaires pour relier les capitales et les régions des deux pays :

Alger au départ de Paris-CDG, de Lyon, de Lille et de Mulhouse

Bejaïa au départ de Paris-CDG

Annaba au départ de Paris-CDG

Oran au départ de Lille

Constantine au départ de Mulhouse

Ce programme de vols réguliers entre la France et l'Algérie se substituera aux vols de retour spéciaux effectués au départ d'Algérie vers la France par ASL Airlines France depuis le mois de mai 2020. ASL Airlines France a effectué 246 vols au départ d'Algérie pour permettre aux personnes qui le devaient, pour des raisons professionnelles ou familiales, de rejoindre la France.

ASL Airlines France proposera des vols vers le Maroc et plus particulièrement vers Oujda au départ de Paris-Charles De Gaulle et de Strasbourg.

La compagnie française proposera également des vols vers Tel Aviv (Israël) au départ de Paris CDG.

En France ASL Airlines France assurera au départ de Paris-CDG les liaisons vers Ajaccio et Figari.

ASL Airlines propose à ses passagers sur tous ses vols de l'été 2021, des conditions de flexibilité étendues avec la possibilité de modifier leurs billets, jusqu'à une heure avant le départ du vol.

Ce programme reste soumis à la levée des contraintes portant sur les déplacements en raison de la crise sanitaire.

Liens commerciaux

Sur le même sujet