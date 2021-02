ATR nomme une Présidente et Directrice Générale d'ATR Americas

Article publié le 11 février 2021 par David Dagouret

Tiziana Masullo occupe ce poste d'ATR Americas, filiale d'ATR depuis décembre 2020.

ATR a nommé Tiziana Masullo en tant que Directrice générale et Présidente d'ATR Americas, une filiale d'ATR, à compter de décembre 2020. Basée à Miami, Tiziana a précédemment occupé le poste de Vice-présidente des ventes de services et des contrats, et succède à Jürgen Lebacs. Tiziana supervisera une équipe de 32 personnes, couvrant les domaines suivants : Support technique et Sécurité des vols, Formation et Opérations en vol, Ventes de services et contrats, Support matériel aux clients, GMA et réparations, CSDs et FSR, Finances et Ressources humaines.

Après avoir obtenu un diplôme en langues et littérature étrangères à l'ITC Serra, Tiziana a commencé sa carrière chez Leonardo, avant de rejoindre ATR où elle y a passé 27 ans. Avec une longue expérience et de nombreux postes de direction dans la formation, les opérations en vol et la vente de services, ainsi que dans la négociation de contrats, Tiziana apporte une expérience riche à son nouveau rôle. Elle est également la première femme à diriger l'une des filiales d'ATR.

