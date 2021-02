AURA AERO annonce avoir bouclé son financement en série A

Article publié le 10 février 2021 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique annonce également une prise de participation d'Innovacom, société de capital-innovation indépendante spécialisée dans les technologies du numérique.

AURA AERO a annoncé avoir terminer le financement de sa série A, qui correspond au financement du programme Integral et à la mise en place de la chaîne d’assemblage et des outils industriels du constructeur. AURA AERO dispose maintenant de l’ensemble des moyens nécessaires à son développement commercial.

L’intérêt d’Innovacom, reconnu pour sa capacité à anticiper les ruptures technologiques, pour le projet d’AURA AERO est une étape importante qui valide sa stratégie de convergence des technologies digitales et aéronautiques. Cette stratégie, appliquée à la propulsion électrique, rendra possible le développement de nouveaux modes de transport aérien éco-responsables et profitables.

Jusqu’à présent, l’entreprise a assuré son développement grâce au soutien de particuliers, professionnels et passionnés d’aviation et de nouvelles technologies, ainsi que par la Région Occitanie et la BPI (Banque Publique d’Investissement).

Les premières livraisons d’Integral R (propulsion thermique), le premier appareil de la famille Integral, actuellement en phase de certification et totalisant à ce jour 100 commandes dont 4 fermes, sont programmées fin 2021. La version S, destinée à équiper les écoles de pilotage verra décoller son prototype l’été prochain pour une certification en fin d’année. Enfin, grâce à ce dernier tour de financement, le développement d’une version électrique, Integral E, va démarrer avec la mise en place d’un banc d’intégration de la chaîne de propulsion électrique.

Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’AURA AERO, a déclaré : "Avec l’arrivée au capital d’Innovacom, qui a su percevoir le potentiel innovant d’AURA AERO par la combinaison des technologies à la fois digitales et aéronautiques, le programme Integral est maintenant totalement lancé. Cette nouvelle étape nous permettra de sécuriser le financement de l’avion jusqu’au lancement de sa version électrique."

Jérôme Faul, Managing Partner d’Innovacom a déclaré : "AURA AERO met en place un processus de conception/fabrication entièrement numérique, ce qu’aucun constructeur d’avions au monde n’a fait pour l’instant, au service de la transition environnementale de l’industrie aéronautique. Ce positionnement est parfaitement aligné avec la thèse d’investissement d’INNOVACOM qui promeut la transition numérique comme moteur des transitions environnementales des différents secteurs industriels. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir les fondateurs d’AURA AERO dans la mise en œuvre de leur vision."





