Cathay Pacific prolonge le statut des membres du Marco Polo Club

Article publié le 19 février 2021 par David Dagouret

Le statut des membres Green, Silver, Gold et Diamond dont la période de validité expirera avant avril 2021 sera renouvelé automatiquement.

La compagnie de Hong Kong, Cathay Pacific, a récemment annoncé plusieurs mesures afin de prolonger le statut des membres de son programme de fidélité, le Marco Polo Club.

Ainsi, le statut des membres Green, Silver, Gold et Diamond dont la période de validité expirera avant avril 2021 sera renouvelé automatiquement, et ce même si les membres n’ont pas rempli les conditions habituelles de renouvellement.

De plus, le Marco Polo Club réémettra les avantages et services complémentaires inutilisés qui expirent en 2021 pour une période supplémentaire de 12 mois.

Pour rappel, le Marco Polo Club a été pensé pour récompenser les passagers les plus fidèles de Cathay Pacific grâce à des avantages et des services venant améliorer encore l’expérience de voyage : facilité de réservation de vols et services, comptoirs d’enregistrement et files d’embarquement dédiés, franchise bagage supplémentaire, accès aux salons premium dans le monde.

Dans les prochains mois, Cathay Pacific continuera à évaluer la situation et pourrait annoncer des changements supplémentaires de son programme de fidélité afin de l’adapter au mieux au contexte de voyage.

