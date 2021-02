Cathay Pacific propose de nouveaux menus en Classe Affaires

Article publié le 7 février 2021 par David Dagouret

La compagnie hongkongaise proposera également le service "choisir mon repas".

Cathay Pacific a annoncé qu'un nouveau menu est disponible en Classe Affaires. Des produits naturels, des recettes légères et rafraîchissantes ainsi que des plats végétariens seront proposés dans ce nouveau menu, inspiré notamment des destinations du réseau de Cathay Pacific. La compagnie a également souhaité mettre à l’honneur des maisons de renom de Hong-Kong, telles que Mak’s Noodle ou le restaurant Pak Loh Ciu Chow, afin de donner un avant-goût de la destination aux voyageurs.

Parmi les nouveaux plats, les passagers pourront ainsi goûter au Poisson façon Piri Piri et sa sauce mojo verde, accompagné de maïs, chou kale et riz au lait de coco, ou encore au Pain Bao à la vapeur garni de porc et crevettes, coriandre et vinaigre noir. Parmi les options végétariennes, Catahy Pacific propose notamment du Halloumi poêlé accompagné de légumes mijotés, tomates cerises séchées, roquette et pesto.

De plus, grâce au service "Choisir mon repas" de Cathay Pacific, les passagers Classe Affaires peuvent désormais sélectionner leurs plats à l’avance pour les vols long-courrier. En se connectant sur le site internet dans l’espace "Gérer ma réservation", ils pourront parcourir le menu et faire leur choix. Ce service est disponible de 10 jours à 24 heures avant le départ du vol, sur une sélection de vols long-courrier.

Liens commerciaux

Sur le même sujet