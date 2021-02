Delta prolonge le blocage des sièges du milieu jusqu'en avril 2021

Article publié le 12 février 2021 par David Dagouret

La compagnie américaine réduit le nombre de passagers à bord de chaque vol depuis avril 2020 et bloque le siège du milieu jusqu'à avril prochain.

Delta a annoncé qu'elle poursuivait son engagement à fournir plus d'espace à bord de tous ses vols jusqu’au 30 avril 2021 en bloquant le siège du milieu. Le blocage de ce siège et la réduction de la capacité à bord de ses appareils est effective depuis avril 2020.

Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer de Delta a déclaré : "Nous voulons que nos passagers aient une confiance totale lorsqu'ils voyagent avec Delta, et ils continuent de nous dire que plus d'espace à bord leur offre davantage de tranquillité d'esprit. Nous continuerons de réévaluer le blocage des sièges en fonction des taux de transmission des cas et de vaccination, tout en remettant à disposition des produits et des services restaurant progressivement la confiance dans la santé et la sécurité de chacun à bord - ce sera toujours la priorité de Delta."





Liens commerciaux

Sur le même sujet