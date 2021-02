DHL Express France : bilan de l'année 2020

Article publié le 12 février 2021 par David Dagouret

La société a traité un total de 42 millions de colis, soit une progression de +6,5 % par rapport à 2019.

La crise mondiale de la Covid-19 a donné un coup d'accélérateur au e-commerce, déjà en forte croissance ces dernières années. Les équipes de DHL Express qui compte 37% de part de marché en France, ont renforcé leur mobilisation pour accompagner cette explosion et répondre aux besoins de ses clients (entreprises et particuliers).

En France, les 3 000 collaborateurs de DHL Express et leurs 500 renforts saisonniers ont traité +23 % de colis en décembre par rapport à décembre 2019. Un total de 4,4 millions de colis est passé par les 55 sites DHL Express du pays en seulement un mois ! Sur la seule journée du lundi 21 décembre, à quatre jours de Noël, DHL Express a acheminé plus de 320 000 colis sur le territoire.

DHL Express France a traité un total de 42 millions de colis, soit une progression de +6,5 % par rapport à 2019. En 2021, l'entreprise prévoit une poursuite de la croissance de ses volumes de l'ordre de +7,5 %. Pour traiter les 45 millions de colis attendus sur l'année, DHL Express France va continuer à investir dans son réseau et à recruter.

En 2020, pour s'adapter au contexte de la Covid-19 ainsi qu'aux conséquences du Brexit, l'entreprise a recruté près de 430 collaborateurs, bien au-delà des 300 initialement prévus. DHL Express anticipe le recrutement de 450 nouveaux collaborateurs pour renforcer ses équipes en 2021.

De plus, l'entreprise continue d'investir massivement en France. En 2020, elle a annoncé un investissement majeur de 170 millions € pour son futur hub de CDG qui ouvrira ses portes en octobre prochain. En 2021, l'entreprise continuera à renforcer ses infrastructures avec un plan d'investissement de plus de 12 millions €pour continuer à adapter son réseau à la hausse des flux.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France a déclaré : "Nous sommes fiers de participer à la vitalité économique du pays en facilitant les échanges et en accompagnant les entreprises françaises vers l'international. DHL Express a toujours considéré la France comme un carrefour majeur des échanges en Europe et c'est grâce à la constance de nos investissements dans le pays que nous réussissons aujourd'hui à accompagner l'accélération soudaine et inattendue des flux dans les meilleures conditions. Nous mettons tout en œuvre pour accompagner au mieux cette croissance en misant sur l'excellence de notre service. Pour cela, nous allons continuer à recruter et à investir dans nos infrastructures. 80% de nos sites opérationnels ont déjà été concernés par des travaux d'agrandissements (déménagements et réaménagements) afin d'optimiser le temps de traitement des colis et améliorer le confort de travail des collaborateurs. En 2021, 5 nouvelles agences feront l'objet d'aménagements ou de déménagements et seront équipées de matériel de dernière génération, comme c'est le cas pour la nouvelle agence d'Hillion, en Bretagne, que nous venons d'inaugurer. Ces 5 dernières années, nous avons consacré 65 millions € à la modernisation de nos infrastructures nationales et annoncé en 2020 un montant record de 170 millions€ dans la construction de notre nouveau Hub de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. "





Liens commerciaux

Sur le même sujet