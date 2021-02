Emirates opère son premier vol avec des équipes entièrement vaccinées

Article publié le 26 février 2021 par David Dagouret

Plus de 70 membres du personnel ayant opéré le vol EK215 à destination de Los Angeles ont été vaccinés.

Emirates a annoncé avoir opéré un vol avec des équipes entièrement vaccinées, assurant le service aux clients à chaque étape du voyage.

Le 21 février 2021 les clients à l'aéroport de Dubaï et à bord du vol EK215, ayant quitté le hub à 8h30 pour Los Angeles, ont été pris en charge en toute sécurité par les employés chargés de l'enregistrement, de l’immigration, des salons d’aéroport, des portes d'embarquement des classes Affaires et Première, mais également par les ingénieurs, les pilotes et le personnel navigant qui ont choisi d'être vaccinés.

En charge également des opérations du vol, les équipes de dnata chargées de préparation de l’appareil, du chargement et de la manutention ont été intégralement vaccinées, ainsi que les équipes de SkyCargo œuvrant sur le fret et la logistique du vol EK215.

Le groupe Emirates a lancé sa campagne de vaccination depuis un peu plus d'un mois et, depuis lors, près de 26 000 personnes, soit 44 % des personnels en contact avec les clients ont reçu les deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech ou Sinopharm.

Adel Al Redha, directeur des opérations d’Emirates a déclaré : "Notre personnel opérationnel se trouve en première ligne dans le secteur de l'aviation, aidant les passagers à voyager dans les meilleures conditions et à acheminer des biens de première nécessité aux communautés du monde entier. Il est important de protéger nos employés par la vaccination : pour eux, pour nos communautés, pour le bon déroulement de nos activités, mais aussi pour nos clients, car cela renforce la confiance des voyageurs. Nous avons constaté que les réactions de la part de nos collègues opérationnels étaient très positives, avec une forte demande et une forte adhésion au vaccin, et le taux de vaccination continue à augmenter au sein de notre groupe. Nous tenons à remercier les dirigeants des Émirats arabes unis pour avoir mis à disposition trois types de vaccins dans le pays, et pour leur engagement proactif en faveur d’une campagne de vaccination nationale très aboutie".





