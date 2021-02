Emirates SkyCargo va collaborer avec l'UNICEF

Article publié le 16 février 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne va prioriser le transport et la livraison des vaccins contre la COVID-19 et du matériel associé, dans le cadre de l'initiative de fret aérien humanitaire de l'UNICEF.

Emirates SkyCargo a signé un accord avec l'UNICEF pour donner la priorité au transport des vaccins contre la COVID-19, des médicaments essentiels, des appareils médicaux et d'autres fournitures indispensables dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

L'initiative de fret aérien humanitaire conduite par l'UNICEF rassemble un grand nombre de partenaires capables de distribuer collectivement des fournitures essentielles à plus de 100 marchés pour soutenir la COVAX Facility, une initiative mondiale visant à assurer un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. L’initiative de fret aérien humanitaire de l'UNICEF servira de modèle de partenariat mondial collectif pour faire face aux futures crises sanitaires et humanitaires.

Nabil Sultan, Vice-Président Senior de la Division Cargo d’Emirates a déclaré : "Chaque jour est précieux dans la lutte contre la COVID-19 et plus vite les communautés pourront avoir accès aux vaccins, plus vite elles pourront freiner la propagation du virus et se remettre sur pied. En tant qu'acteur mondial desservant plus de 130 destinations, Emirates SkyCargo s'est engagé dans la lutte contre la pandémie dès ses premières phases et nous avons mis en place un ensemble d'initiatives pour accélérer la distribution des vaccins contre la COVID-19 à Dubaï, en commençant par notre centre de fret aérien dédié au vaccin et certifié GDP. Grâce à notre partenariat avec l'UNICEF, nous allons franchir une nouvelle étape pour donner la priorité et faciliter l'acheminement rapide et sûr des vaccins contre la COVID-19, en particulier vers les communautés durement touchées par la maladie."

Liens commerciaux

Sur le même sujet