Emirates Skywards offre davantage de flexibilité et d’assurance à ses membres jusqu'en 2022

Article publié le 3 février 2021 par David Dagouret

Le groupe offrira à ses membres une prolongation de leur statut de 2021 pour 12 mois supplémentaires.

Emirates Skywards, le programme de fidélité d'Emirates et de flydubai, a mis en place de nouvelles mesures pour soutenir ses membres et leur offrir plus de flexibilité et de choix, en leur permettant de conserver leur statut jusqu'en 2022.

Le programme de fidélité d’Emirates offrira à ses membres une prolongation de 12 mois supplémentaires de tous les statuts 2021.

Les membres Emirates Skywards Silver et Gold dont la date de révision de statut est antérieure au 31 décembre 2021 verront leur statut actuel prolongé de 12 mois supplémentaires.

Les membres Emirates Skywards Platinum dont la date de révision de statut est antérieure au 31 décembre 2021 verront également leur statut actuel prolongé de 12 mois, tout comme les Gold Partners qu'ils ont le privilège de pouvoir désigner.

À titre d'exemple, si un membre a une date de révision de son statut au 31 mars 2021, ses avantages seront étendus jusqu’au 31 mars 2022.

Le programme de fidélité a également prolongé la validité des Miles Skywards arrivant à échéance entre avril 2020 et le 30 juin 2021. Les Miles Skywards peuvent être échangés jusqu'à 11 mois à l'avance contre une large sélection de primes, notamment des billets d'avion sur Emirates, des sur classements et bien d'autres privilèges.

Ce programme compte plus de 27 millions de membres dans le monde entier. Le programme propose quatre niveaux d'adhésion : Blue, Silver, Gold et Platinum, chaque statut d’adhésion offrant des privilèges exclusifs. Les membres d’Emirates Skywards gagnent des Miles Skywards lorsqu’ils voyagent avec Emirates ou bien auprès de ses partenaires, compagnies aériennes, hôtels, loueurs de voitures, établissements financiers ou de loisirs.

