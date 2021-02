Article publié le 5 février 2021 par David Barrie

Le directeur de l'IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace a écrit un essai portant sur le futur de l'aviation après la crise sanitaire que le monde a traversée et traverse actuellement. Pour s'en relever, il faudra que l'industrie affronte de nombreux défis dans des domaines qui lui sont parfois éloignés. Celui qui a été le conseiller "Air" de quatre ministres de la Défense analyse la situation et donne des clés pour créer l'aviation de demain.

Francis Pollet, directeur de l'IPSA (Institut Polytechnique des Sciences Avancées), a publié en ce début d'année un essai intitulé "Le Futur de l'Avion" aux éditions FYP. Dans cet ouvrage, il s'intéresse aux défis que va devoir relever l'aviation dans les années à venir à cause de la crise sanitaire actuelle.

Mais pas seulement. Le futur de l'avion, c'est surtout le futur de l'Avion, avec un A majuscule ; Avion comme Aviation, dans toutes ses composantes, comme on parle de l'Eglise.

Car, finalement, Francis Pollet revient assez peu du l'avion du futur. Il s'interroge sur tous les aspects de l'aviation : économiques, sociaux, politiques, technologiques, sociologiques, ... Il dresse un tableau sans concession, mais qui se veut porteur d'espoir : "l'industrie aéronautique a vécu d'autres trous d'air, comme les chocs pétroliers de 1973 et 1979, les deux guerres du Golfe, le 11 septembre 2001, l'épidémie de SRAS en 2003 et le krach de 2008. Et jamais le nombre de passagers n'a cessé de grimper."

Il a cependant conscience que l'aviation a connu en 2020 un "Grand Décrochage" et un "Trou d'Air", pas seulement, selon lui, dus à la crise de la CoviD-19. Pour lui, pour que cette industrie se relève, il faudra qu'elle se réinvente.

Bien sur, la lutte contre le réchauffement climatique tient une part importante dans sa réflexion, mais il parvient à relier entre eux des enjeux parfois éloignés et explique les complémentarités.

C'est donc un ouvrage critique et complet que l'ancien pilote du président Chirac nous propose. Avec un peu plus de 150 pages, il se lit rapidement et facilement. Le ton est vulgarisateur en étant toutefois précis et appronfondi. C'est enfin Bertrand Piccard qui a rédigé la préface de cet essai.

Le livre est édité par FYP éditions et est disponible au prix de 20€.

ISBN : 978-2-36405-203-1

