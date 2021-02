Jetblue a dévoilé sa classe affaires pour ses vols transatlantiques (photos)

Article publié le 12 février 2021 par David Dagouret

Cette nouvelle classe "Mint" fera son apparition dans les Airbus A321 LR.

Jetblue a présenté sa nouvelle classe d'affaires appelée "Mint" avec deux versions la "Suite Jetblue Mint" et le "Studio Jetblue Mint"

Cette nouvelle classe équipera les Airbus A321LR de Jetblue qui effectueront des vols transatlantiques. Cette nouvelle classe sera disponible avec 24 suites privées sur les vols vers Londres qui seront lancés dès l'été 2021. Une configuration de 16 suites sera disponible plus tard en 2021 sur des vols entre New York et Los Angeles.

La suite JetBlue Mint sera doté d'un siège VantageSolo de Thompson Aero. Chaque siège a sa propre porte coulissant pour fournir l'expérience d'un vol privé avec un accès direct au couloir. Les intérieurs disposent d'un coussin conçu sur mesure par la marque de lit américaine "Tuft & Needle". Un écran sera disponible sur chaque dossier de siège Thales AVANT de 17 pouces avec une connexion Wi-Fi rapide et gratuite.

Le nouveau Studio Mint de Jetblue proposera de l'espace supplémentaire et sera disponible à la première rangée de l'avion. Chaque appareil disposera de deux Studios avec un écran Thales AVANT de 22 pouces.

