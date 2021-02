JMB Aircraft abaisse la vitesse maximale à ne pas franchir de certains VL3

Article publié le 23 février 2021 par David Dagouret

Tous les appareils avec les numéros de série 01 à 99 sont concernés.

JMB Aircraft a annoncé l'abaissement de la vitesse maximale à ne pas franchir (VNE) pour les premiers VL3 construits. Cette annonce concerne donc tous les VL3 avec les numéros de série 01 à 99 qui ont tous été construits par la société Aveko.

La VNE de ces appareils était de 305 km/h et elle passe désormais à 260 km/h.

La société AVEKO a produit les VL3 les plus anciens (msn 01 à 99) mais la société avait fermé en 2011 et la société JMB Aircrat avait repris la production de ce type d'appareil à partir du numéro 101. Les avions VL3 Evolution (MSN> 101) produits par la société JMB Aircraft ont une VNE comprise entre 305 km/h et 340 km/h, selon le modèle (consultez le manuel de vol).

Les propriétaires de VL3 identifiés en France ont reçu un mail d'information de la DGAC.

