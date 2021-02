Korean Air annonce un bénéfice pour l'année 2020

Article publié le 23 février 2021 par David Dagouret

Malgré la crise liée au covid-19, la compagnie coréenne a enregistré 219 millions de dollars de bénéfice d'exploitation.

Korean Air a enregistré un bénéfice d'exploitation en 2020 malgré la crise sans précédent liée au COVID-19. Lors de la réunion de son conseil d'administration du 4 février, la compagnie a annoncé des résultats financiers provisoires pour 2020 incluant 6 806 milliards USD (7 405 milliards KRW) de ventes et 219 millions USD (238,3 milliards KRW) de bénéfices d'exploitation.



La baisse de la demande passagers due au COVID-19 s'est poursuivie tout au long de l'année, entraînant une baisse de 40% des ventes brutes par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires passagers a lui chuté de 74% par rapport à 2019. D'autre part, le chiffre d’affaires cargo a augmenté de 66% grâce à l'augmentation du taux d'exploitation des appareils cargo et à l'utilisation d'avions de passagers immobilisés. Les ventes cargo ont augmenté en raison de la demande croissante de kits de test COVID-19 et de pièces automobiles, une partie de la demande se déplaçant du fret maritime vers le fret aérien.



La compagnie a enregistré une perte nette de 209,7 millions de $ (228,1 milliards KRW) en raison des charges d'intérêts nettes, mais la perte a été largement réduite par rapport aux 514,3 millions de $ (568,7 milliards KRW) de perte nette enregistrés l'année précédente.



Keehong WOO, Président de Korean Air, a déclaré : "Le personnel de Korean Air s'est engagé à surmonter la crise avec un seul cœur. Ce n'est pas une coïncidence que 2020 ait été une année rentable pour Korean Air : cela n'a été possible que grâce au travail acharné et aux sacrifices de nos employés. Près de 24% de la capacité mondiale de fret aérien a disparu l'année dernière lorsque les compagnies ont suspendu la plupart des vols internationaux. Cependant, Korean Air a stimulé ses opérations de fret en exploitant des vols cargos supplémentaires pour répondre à la demande de fournitures médicales comme les kits de test COVID-19 ou les masques. Nous avons également augmenté notre capacité de fret en transformant des avions de passagers en appareils cargo. Nous avons bien fait de maintenir notre réseau de fret fort et actif."



Korean Air poursuivra ses efforts de préservation afin d’améliorer sa stabilité financière en 2021.



Plus concrètement, la compagnie aérienne augmentera son capital de 2 984 millions de $ (3 300 milliards de wons sud-coréens (KRW)) en émettant de nouvelles actions en mars prochain afin de garantir la liquidité et d'améliorer sa structure financière. Korean Air procédera également à une PMI (Post Merger Integration) pour intégrer Asiana Airlines comme initialement prévu. Les employés de la compagnie continueront à prendre des congés de manière volontaire.

