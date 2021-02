Korean Air étend son service de notification pour les bagages

Article publié le 28 février 2021 par David Dagouret

Depuis le 18 janvier dernier, la compagnie sud-coréenne propose ce service au départ de 15 villes supplémentaires.

Korean Air a étendu son service de notification pour les bagages à ses vols internationaux au départ de 15 villes à travers le monde et à destination de l'aéroport d'Incheon à Séoul.

Via leur smartphone, ce service de notification informe les passagers que leurs bagages enregistrés ont été chargés en toute sécurité sur leur vol Korean Air.

La compagnie coréenne a lancé ce service le 1er juin 2020 pour les vols internationaux au départ de l'aéroport d'Incheon. En juillet, elle l’a ensuite étendue à six autres liaisons au départ de l'Amérique du Nord, dont New York, Dallas et Vancouver, vers l’aéroport d’Incheon.

Depuis le 18 janvier dernier, Korean Air propose désormais ce service pour les vols au départ de 15 villes supplémentaires :

Europe : Paris, Amsterdam, Francfort, (puis Vienne dès l’été prochain)

Amérique de Nord : Atlanta, Boston, Honolulu, Las Vegas, Seattle, Washington D.C.

Océanie : Auckland, Brisbane, Sydney

Dubaï et Hong-Kong

Les informations collectées par le système de réconciliation des bagages (BRS), développé indépendamment par Korean Air, sont comparées aux codes-barres scannés lors des processus d'enregistrement et de chargement. Le BRS permet non seulement de s'assurer que les bagages se trouvent sur le bon vol, mais aussi de suivre leur acheminement.

La nouvelle application mobile de Korean Air, "Korean Air My", envoie des notifications aux passagers pour les informer que leurs bagages ont bien été chargés. Les passagers peuvent aussi consulter ces alertes dans la section "notifications" ou "suivi des bagages" de l'application. Le service de notification push est disponible pour les membres de SKYPASS qui ont activé les notifications push sur "Korean Air My".

Dans le courant de l’année, la compagnie prévoit d'étendre ce service à tous les aéroports internationaux et nationaux d’où elle opère. Korean Air continuera à développer ses services pour les bagages afin de fournir une offre standardisée même après l’intégration d’Asiana Airlines.

