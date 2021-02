KrasAvia achète deux ATR 72

Article publié le 10 février 2021 par David Dagouret

Les deux ATR 72-500 ont été achetés d'occasion auprès du loueur suédois Erik Thun.

La compagnie russe KrasAvia a commencé à exploiter ses deux premiers ATR 72-500, les tout premiers ATR immatriculés en Russie. Propriété du gouvernement du Kraï de Krasnoïarsk, KrasAvia est une compagnie aérienne basée à Krasnoïarsk, troisième plus grande ville de Sibérie, avec une population d'environ 1,1 million d'habitants. KrasAvia opère des vols réguliers et des vols charters avec des hélicoptères et des avions sur des liaisons régionales vers le Grand Nord de la Russie, depuis son hub de Krasnoïarsk. Les deux ATR 72-500 ont été achetés d'occasion auprès du loueur suédois Erik Thun et l'accord a été conclu par Bertrand Lattes Aviation Capital (BLAC).

Andrey Egorov, Directeur général de KrasAvia, a déclaré : "L'acquisition de ces deux ATR 72-500 montre que nous restons plus que jamais déterminés à améliorer notre flotte et à offrir à nos passagers une expérience de vol plus fluide. Ils remplaceront nos turbopropulseurs plus petits, les Antonov An-24 et An-26, en exploitation depuis plus de 40 ans. Grâce à la polyvalence de l'ATR 72‑500 et à sa cabine moderne et spacieuse, nous continuerons à répondre aux besoins de connectivité des habitants de Sibérie, avec un nombre de sièges et des niveaux de confort accrus."

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "Toutes les régions méritent les mêmes chances d’être reliées au reste du monde. Les ATR offrent des performances exceptionnelles pour rapprocher les populations et les entreprises de manière responsable. L'entrée en service de ces appareils est très symbolique, car KrasAvia est la première compagnie publique russe à acheter et exploiter des ATR. Nous sommes très heureux de voir que nos avions continuent de soutenir la connectivité régionale dans le pays. "

KrasAvia est le troisième opérateur ATR en Russie, après UTair et NordStar, qui exploitent respectivement une flotte de 15 ATR 72-500 et cinq ATR 42-500. En Russie, la flotte d'appareils ATR comprend maintenant 22 avions, dont la polyvalence et la fiabilité opérationnelles constituent des atouts importants pour leurs opérateurs, au profit des communautés qu'ils desservent.

Liens commerciaux

Sur le même sujet