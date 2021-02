La DGA Essais en vol du Ministère des Armées commande des TBM 940

Article publié le 10 février 2021 par David Dagouret

Daher a annoncé que la Direction Générale de l'Armement du Ministère des Armées avait signé un accord pour l'acquisition de 4 TBM 940 et des prestations associées.

La Direction Générale de l'Armement du Ministère des Armées et Daher ont signé un accord pour l'acquisition de 4 TBM 940 et des prestations associées. es TBM 940 seront livrés à partir de l’été 2021 et remplaceront les TBM 700 de DGA Essais en vol (DGA EV). Mis en service en 1992, ces TBM 700 servent quotidiennement au soutien aux essais en vol (avion d’accompagnement de sécurité, plastron, soutien à la mise en place d’essais et de réceptions hors des sites de DGA EV…). Ces TBM 940 commandés seront modifiés par Daher pour intégrer de nouveaux équipements répondant à des besoins d’instruction et d’essais avec la capacité d’embarquer une grande variété de charges utiles sous chaque voilure.

Didier Kayat, directeur-général du groupe Daher a déclaré : "Nous remercions le Ministère des Armées pour sa confiance avec ce contrat qui va permettre de moderniser la flotte de la DGA Essais en vol et accompagner ainsi ses programmes de développement des systèmes de défense du futur. Pour notre industrie et nos équipes, c’est un signe fort, compensant en partie l’impact significatif de la pandémie de COVID-19 qui a affecté notre secteur."

Dernier né de la gamme d’avions conçus et produits à Tarbes, le TBM 940 est un avion six places, à cabine pressurisée et entièrement configurable, qui atteint une vitesse de croisière maximale de 330 KTAS et une distance franchissable maximale de 1730 NM.

Liens commerciaux