L'Armée de l'Air et de l'Espace signe un partenariat avec My Job Glasses

Article publié le 6 février 2021 par David Dagouret

A travers ce partenariat, l’armée de l’Air et de l’Espace souhaite mettre en avant les opportunités d’emplois à pourvoir au sein de la communauté des aviateurs.

L'Armée de l'Air et de l'Espace a annoncé avoir signé un partenariat avec My Job Glasses pour mettre en avant les opportunités d'emplois à pourvoir au sein de la communauté des aviateurs. Depuis le 27 janvier 2021, l'armée de l'air et de l'espace a rejoint la plateforme digitale My Job Glasses.

Parmi plus de 400 candidatures d’Aviateurs, 50 professionnels engagés et passionnés ont été choisis pour répondre aux questions de jeunes désireux d’en apprendre plus sur l’armée de l’Air et de l’Espace et ses formations. Les étudiants auront ainsi la possibilité de prendre rendez-vous pour échanger directement avec des Aviateurs et découvrir à leur contact les différents métiers phares de l’armée de l’Air et de l’Espace.

3000 postes sont à pourvoir en 2021, la liste des opportunités est accessible ici : https://devenir-aviateur.fr/rejoindre-la-communaute-des-aviateurs

