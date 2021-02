Le Lycée Henry-Potez organise sa Journée Portes Ouvertes en virtuel, samedi 13 février 2021 de 14h00 à 16h00

Article publié le 3 février 2021 par David Dagouret

Crise sanitaire oblige, la Journée Portes Ouvertes du Lycée aéronautique Henry-Potez de Méaulte se déroulera cette année en mode virtuel.

En se connectant en direct sur la chaîne Youtube de STELIA Aerospace, les jeunes désireux de se former à l’un des métiers aéronautiques proposés par le Lycée pourront ainsi découvrir les formations possibles, l’environnement du lycée, et dialoguer en direct avec des professeurs et des élèves.

Créé il y un peu plus de 70 ans, le Lycée Henry-Potez est un lycée professionnel privé appartenant à STELIA Aerospace, situé au cœur de la plate-forme d’innovation régionale Industrilab à Méaulte. Il prépare à 3 diplômes aéronautiques :

- CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie ou Soudage (RICS);

- Bac Pro Technicien Aéronautique option Structures (en apprentissage la dernière année);

- Mention complémentaire Chaudronnerie Aéronautique et Spatiale.

Pour participer à la Journée Portes Ouvertes, il suffit de se connecter sur la chaîne Youtube de STELIA Aerospace - YouTube et cliquer sur l’émission HP2021, pour se joindre au direct.

Pour postuler au Lycée Henry-Potez, garçons et filles, de niveau 3ème minimum, doivent renvoyer un dossier d’inscription rempli (à télécharger sur www.lycee-henry-potez.com) avant le 19 mars.

Les candidats retenus passeront des épreuves écrites le 31 mars (Français, Anglais, Mathématiques, Culture Générale, Logique, Repérage spatial), sous forme de QCM et de réponses libres. Ce test est de niveau fin de troisième/BEPC.

Les candidats admissibles seront ensuite convoqués pour un entretien de motivation. L’admission sera confirmée après une visite médicale.

Le Lycée Henry-Potez étant sous contrat d’association avec l’Education Nationale et soutenu par STELIA Aerospace et ses partenaires, la scolarité est gratuite et les élèves peuvent bénéficier de la réversion des bourses suivant la réglementation en vigueur.

A l’issue de leur formation et sous réserve de l’obtention de leur diplôme, les élèves ont la possibilité de postuler sur l’un des sites de STELIA Aerospace en France ou dans le monde, ou auprès de ses entreprises partenaires.

Avec 100% de réussite lors de la dernière promo et de nombreuses mentions, les élèves du Lycée Potez représentent l’excellence industrielle française. Depuis la création du Lycée, plus de 1 600 professionnels y ont été formés, dont la plupart ont intégré STELIA Aerospace ou ses partenaires industriels.

