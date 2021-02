Le Qatar Airways Privilege Club prolonge le statut de ses membres en 2021

Article publié le 3 février 2021 par David Dagouret

Cette initiative prolongera les statuts jusqu'au 31 décembre 2021.

Consciente que les plans de voyage continuent d'être bouleversés par la pandémie liée au COVID-19, Qatar Airways va étendre le statut des membres de son programme de fidélité, le Qatar Airways Privilege Club. Cette initiative prolongera les statuts jusqu'au 31 décembre 2021 et s'appliquera aux membres Silver, Gold et Platinum dont le statut doit prendre fin cette année et qui n'ont pas cumulé suffisamment de Qpoints pour le conserver.

Qatar Airways a également récemment annoncé qu’elle offrirait à ses passagers des changements de dates illimités et des remboursements sans frais pour tous les voyages effectués jusqu’au 31 décembre 2021.

L'année dernière, le Qatar Airways Privilege Club a été l'un des premiers programmes de fidélité du secteur à étendre le statut de ses membres jusqu'à 12 mois.

M. Thierry Antinori, Directeur Commercial de Qatar Airways, a déclaré : "Chez Qatar Airways, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être la compagnie la plus fiable. Nous avons volé sans interruption pendant la pandémie et nous exploitons actuellement le plus grand réseau parmi les compagnies du Moyen-Orient, grâce notamment à la flexibilité offerte par nos B787 et A350. Nous offrons également les plus hauts standards de sécurité à bord et à l'aéroport international de Hamad. Qatar Airways est d’ailleurs récemment devenue la première compagnie mondiale à obtenir 5 étoiles dans le cadre du classement « Sécurité aérienne COVID-19 » réalisé par Skytrax. Les membres de notre Privilege Club sont très importants pour nous et nous voulons continuer à être là pour eux. Nous comprenons que certains de nos membres puissent avoir besoin de plus de temps pour planifier et réserver leur prochain voyage."





