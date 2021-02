Qatar Airways va offrir une technologie de divertissement en vol sans contact

Article publié le 24 février 2021 par David Dagouret

Les passagers voyageant à bord de la flotte d'Airbus A350 de la compagnie pourront accéder au système de divertissement en vol via leurs propres appareils électroniques personnels.

Qatar Airways a annoncé qu'elle allait offrir à ses passagers la technologie appelée "Zero-Touch" pour son système de divertissement en vol Oryx One sur toute sa flotte A350. Ce nouveau service est mis en place dans le cadre de sa politique de renforcement des mesures sanitaires visant à lutter contre la propagation du COVID-19.

La technologie "Zero-Touch", introduite en partenariat avec le système Thales AVANT IFE, permettra aux passagers voyageant à bord d'un A350 de coupler leurs appareils électroniques personnels avec l’écran IFE de leur siège en se connectant au Wi-Fi Oryxcomms et en scannant simplement un QR code affiché à l'écran. Ils pourront ensuite utiliser leurs appareils pour naviguer et profiter de plus de 4000 options proposées par le système de divertissement en vol.

Qatar Airways a également qu'elle offrira à ses passagers des vols d'Europe, de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord la possibilité de coupler leurs écouteurs Bluetooth personnels avec le système IFE de leur siège dans toutes les cabines des Boeing 787-9.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "En tant que leader de l'industrie dans la lutte contre le COVID-19 et première compagnie aérienne mondiale à avoir récemment obtenu une note 5 étoiles au très convoité classement Skytrax Airline Safety Rating, Qatar Airways s'engage à garantir à tout moment les normes de sécurité et d'hygiène les plus élevées à bord de ses avions. L'introduction de la technologie de pointe Zero-Touch et la possibilité pour les passagers d'utiliser leur casque Bluetooth personnel à bord est une étape importante pour renforcer nos précautions contre le COVID-19, déjà rigoureuses et strictes, limitant les points de contact des passagers empêchant ainsi toute propagation possible du virus à bord. Nous espérons que cela fournira une assurance supplémentaire en matière de sécurité aux voyages aériens, tout en offrant aux passagers à bord une confiance accrue dans le fait qu'ils bénéficient de l'expérience client la plus avancée dans les airs à ce jour."

