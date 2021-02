Ryanair annonce 700 itinéraires pour l'hiver 2021/22

Article publié le 13 février 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost propose des billets à 29,99€ pour des voyages entre octobre 2021 et mars 2022.

Ryanair a lancé le 11 février son programme pour l’hiver 2021/2022, contenant ses destinations les plus populaires à partir de fin octobre 2021. Affichant plus de 700 itinéraires à travers le réseau Ryanair ainsi que d'autres destinations qui seront publiées dans les semaines à venir. Ryanair propose par exemple pour l’hiver prochain des itinéraires vers les Canaries, la Sicile, Chypre, Malaga, Turin, Milan Salzbourg, Lisbonne, Paris, Venise etc...Pour célébrer ses itinéraires de l’hiver 2021/2022, Ryanair met en promotion des tickets à partir de seulement 29,99€ pour voyager d'octobre 2021 à mars 2022, jusqu'au dimanche 14 février 2021 à 23h59 (uniquement disponibles sur www.ryanair.com ).

Dara Brady, directeur du marketing de Ryanair, a déclaré : "Tout en ayant confiance que le déploiement réussi du vaccin permettra aux Européens de profiter de leurs destinations favorites dès cet été, Ryanair veut aussi donner à ses clients plus de choix et de perspectives de voyage, que ce soit pour revoir ses proches en juillet, pour s’échapper sous le soleil des îles Grecques en novembre. Avec 20 millions de sièges en vente sur plus de 700 itinéraires et d'autres destinations qui se rajouteront dans les semaines à venir, nos clients peuvent dès à présent réserver leurs voyages jusqu'à fin mars 2022, et ce toujours aux tarifs les plus bas. Cette année nous avons ajouté des destinations populaires comme Barcelone, Malte ou Marrakech. Pour fêter ces 700 itinéraires, nous lançons une superbe promotion avec des sièges à partir de 29,99€, pour des voyages d'octobre 2021 à fin mars 2022, une offre valable jusqu’au dimanche 14 février 2021 à 23h59. Pour obtenir les sièges aux meilleurs prix, nous invitons nos clients à réserver sans attendre sur www.ryanair.com ."

Liens commerciaux

Sur le même sujet