SATENA optimise le support de sa flotte grâce au GMA ATR

Article publié le 1 février 2021 par David Dagouret

La compagnie colombienne signe un contrat de maintenance de cinq ans pour sa flotte de sept ATR .

ATR et SATENA annoncent la signature d’un contrat de maintenance global (GMA) couvrant la mise à disposition d’un stock de pièces de rechange sur le site de la compagnie, l’échange standard, la réparation des composants dont le remplacement peut être effectué en piste et la révision des pales d’hélices. Si SATENA était déjà un opérateur ATR, c’est la première fois que la compagnie choisit le GMA pour le support de sa flotte. Détenue et gérée par l’Armée de l’air colombienne, SATENA fournit une connectivité essentielle en Colombie.



L’équipe de SATENA a déclaré : "En faisant le choix du GMA ATR, nous bénéficierons de l’expertise du constructeur et de ses nombreux avantages. La pandémie de COVID a montré à quel point l’aviation régionale est essentielle pour les passagers, de sorte que la fiabilité des appareils est un facteur plus important que jamais. Nos passagers doivent savoir qu’ils peuvent compter sur nous, et nous devons savoir que nous pouvons compter sur notre flotte. En choisissant le GMA ATR, nous nous assurons que nous disposons de l’infrastructure adéquate pour optimiser nos opérations. La disponibilité et l’amplitude du support offert par le GMA en font la meilleure option disponible sur le marché pour les opérateurs d’ATR, et le bon choix pour nous."



David Brigante, Directeur des Programmes et du Service client d’ATR, a déclaré : "Les défis auxquels les compagnies aériennes font face en ce moment sont connus de tous. Dans ce contexte, qu’un opérateur comme SATENA, qui fournit une connectivité essentielle à son pays, nous fasse confiance en choisissant le GMA, est une grande source de fierté. SATENA aide les Colombiens vivant dans des zones reculées à accéder à des hubs plus importants, qui leur permettent à leur tour d’accéder à toutes les opportunités économiques et éducatives, ou de retrouver leurs amis et leur famille. En tant que constructeur, ATR a la même mission : créer un outil qui soutienne les communautés en les connectant au reste du monde. Cette vision partagée est la raison pour laquelle nous avons toujours été fiers de compter SATENA parmi nos opérateurs, et c’est aussi ce pourquoi nous sommes aujourd’hui très heureux que la compagnie ait choisi notre GMA."





Liens commerciaux

Sur le même sujet