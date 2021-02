Shell choisit l'Airbus H160

Article publié le 19 février 2021 par David Dagouret

Ces appareils seront exploités par PHI dans le golfe du Mexique.

La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell a sélectionné PHI, un opérateur américain d'hélicoptères offshore, pour exploiter quatre Airbus H160 pour assurer la maintenance d'un contrat de support dans le golfe du Mexique.

Airbus fournira un H160 avant les livraisons finales à PHI et Shell pour un programme de vérification d'itinéraire d'un an pour permettre à l'opérateur et au client final de se familiariser avec les fonctionnalités.

Chez PHI, il sera basé à Houma, en Louisiane et rejoindra une flotte comprenant des H125 et H135 déployés dans les services médicaux d'urgence à travers les États-Unis, ainsi que deux H145 opérant pour Shell sur des travaux des pipelines en Louisiane, et deux H145 à Mackay en Australie.

