Transavia se renforce en région

Article publié le 3 février 2021 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France-KLM a annoncé la mise en place de nouvelles liaisons notamment vers l'île de Beauté.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes depuis des aéroports de région.

La filiale low-cost d’Air France a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes dès le 17 avril 2021 entre l'île de Beauté (Ajaccio, Bastia) Brest, Montpellier et Nantes.

Au départ d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte :

Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le mardi et le samedi) premier vol le 24/04/2021

Montpellier-Méditerranée : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) premier vol le 17/04/2021

Nantes-Atlantique : 2 vols par semaine (le vendredi et le samedi) premier vol le 24/04/2021

Au départ de Bastia-Poretta :

Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le mardi et le samedi) premier vol le 12/06/2021

Montpellier-Méditerranée : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) premier vol le 17/04/2021

Nantes-Atlantique : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) premier vol le 24/04/2021

Transavia a également annoncé qu'elle allait ouvrir une ligne entre l'aéroport de Nantes et Toulon-Hyères à raison de 2 vols par semaine (le vendredi et le dimanche) à partir du 23/04/2021.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint pour Transavia France, a déclaré : "Nous sommes très heureux de proposer ces premières lignes vers la Corse et d’offrir à notre clientèle de nouvelles perspectives de voyage au meilleur prix depuis Brest et nos bases de Montpellier et Nantes. Ces nouvelles routes permettront à Transavia d’assurer la continuité territoriale avec la Corse, pour répondre aux besoins de mobilité loisirs ou professionnels, et ce en toute sérénité et flexibilité. Ces nouvelles routes opérées par Transavia au départ de Nantes sont une étape de plus dans le développement de la compagnie sur le réseau national, après l’ouverture de quatre premières lignes en septembre dernier et deux autres routes opérées à Noël. Nous sommes heureux de poursuivre une collaboration fructueuse avec l’aéroport, et d’accompagner nos clients dans leurs déplacements professionnels ou de loisirs, en toute sérénité."





