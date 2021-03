Air Austral opérera des vols dédiés aux évacuations sanitaires entre La Réunion et Paris-CDG

Article publié le 4 mars 2021 par David Dagouret

Le premier vol sanitaire est prévu ce jeudi 4 mars dans la soirée.

Dans un contexte de crise épidémique liée à la Covid-19, la compagnie Air Austral a annoncé qu'elle allait opérer des vols dédiés aux évacuations sanitaires entre La Réunion et Paris-CDG.



Sous le contrôle de la DSAC OI, l’ARS et du SAMU, la compagnie s’est positionnée afin d’étudier la faisabilité technique, opérationnelle et réglementaire d’effectuer des vols dédiés exclusivement à des évacuations sanitaires long-courrier. L’objectif étant d’aider au désengorgement des services de santé de l’île de La Réunion et de Mayotte au moyen de ses Boeing 787-8.



Après obtention des agréments techniques et réglementaires requis pour une telle opération encore inédite, Air Austral se voit confier les vols d’Évacuation Sanitaires (EVASAN), opérés dans le cadre d’affrètements.



La compagnie est ainsi prête à effectuer un premier vol programmé à ce stade, ce jeudi 4 mars dans la soirée, permettant le transport de 4 civières entre La Réunion et l’Aéroport de Paris-CDG. Air Austral a d’ores et déjà permis le transport de l’équipe dédiée composée de 15 personnes (secouristes et personnel de santé), ainsi que 800kgs de matériel médical, arrivés sur l’île de la Réunion ce mercredi 3 mars 2021.

