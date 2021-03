Air Caraïbes et French bee adaptent leurs mesures commerciales

Article publié le 17 mars 2021 par David Dagouret

Les compagnies du groupe Dubreuil rendent tous leurs billets remboursables et modifiables sans frais.

Air Caraïbes et French bee ont annoncé que leurs mesures commerciales seront adaptées aux évolution de la situation sanitaire due à la pandémie du Covid-19.

Ainsi pour tout billet acheté, pour les deux compagnies aériennes du groupe Dubreuil, avant le 31 mars 2021 et pour un voyage depuis le 04 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, les billets sont 100% modifiables et remboursables.

Les billets sont modifiables sans pénalité (un réajustement tarifaire peut s’appliquer si le tarif initial n’est pas disponible).

Remboursement : La demande de remboursement doit être effectuée au minimum 7 jours avant le départ du premier vol.

Si les conditions tarifaires du billet n'autorisent pas un remboursement, le client recevra un avoir valable 1 an dont il pourra demander le remboursement à tout moment pendant 1 an à compter de sa date d'émission.

Air Caraïbes et French bee ont également annoncé que les passagers bénéficient gratuitement d’une assistance Covid avec leur billet d’avion, pour tous voyages effectués jusqu’au 31 août 2021 sur l’ensemble du réseau des deux compagnies. Dès le début du séjour, les frais de santé, d’hébergement et de modification de billets liés au Covid-19 sont couverts.

Cette assistance Covid permet un voyage en toute sérénité et ce, quel que soit le point de vente où le billet d’avion a été acheté.

Sophie Hocquez, Directrice commerciale de French bee, et Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes ont déclaré : "La protection de nos clients et de nos personnels est, et restera, toujours notre priorité. Nous suivons au jour le jour, les évolutions de la situation et des différentes mesures qu’elles entraînent, afin de pouvoir nous adapter rapidement aux demandes de nos clients. Aujourd’hui, nous étendons nos mesures commerciales afin de leur permettre de voyager en toute tranquillité."





Liens commerciaux

Sur le même sujet