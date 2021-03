Airbus : Premier vol de l'ultime A380

Article publié le 17 mars 2021 par David Barrie

Le dernier A380 construit a effectué son premier vol aujourd'hui au départ de Toulouse.

Dès 12h30, le dernier Airbus A380-800 construit a mis en route ses moteurs. Déjà, une foule inhabituelle s'est amassée sur différents points stratégiques de la plateforme toulousaine. Bien sur, ce n'est pas la cohue comme cela avait été le cas en avril 2005 pour le premier vol du tout premier géant des airs. Toutefois, de nombreuses voitures sont stationnées tout autour de l'aéroport pour voir ce dernier A380 prendre les airs.

Après un roulage le long de la piste 32R, l'avion s'est immobilisé afin de laisser un A350 atterrir. Un vrai symbole ; l'avion du passé pour Airbus faisant place à l'avion incarnant l'avenir de l'entreprise.

A 13h précises, l'A380 s'est élancé sur la piste 32L et a décollé très vite. Tout de suite, l'appareil a tourné à droite et est revenu s'aligner quelques minutes plus tard pour effectuer un passage bas au-dessus de l'aéroport qui l'a vu naître.

Survolant la piste à basse altitude, l'avion a ensuite entamé un virage serré sur la droite pour se mettre à la verticale des usines Lagardère d'Airbus qui assemblaient les A380. Enfin, l'avion a effectué un long virage à gauche pour se réaligner sur les pistes et continuer son ascension.

Après avoir volé au sud de Toulouse en longeant les Pyrénées, cet ultime A380 a commencé à se diriger vers le nord pour rejoindre Hambourg où il sera aménagé.

Ce premier vol est intervenu seize ans après le premier vol de l'A380. Airbus n'a pas réussi à en construire autant qu'ils le voulaient. La crise sanitaire a même fini de tuer les appareils qui volaient en Europe. Finalement, seuls Emirates ont utilisé le plein potentiel de cet avion qui restera le plus grand appareil passager de tous les temps.

