Airbus livre le 7e H145 aux forces armées allemandes

Article publié le 24 mars 2021 par David Dagouret

Cet appareil est destiné au service de recherches et de sauvetage.

Airbus Helicopters a annoncé la livraison du 7e H145 pour le service de recherche et de sauvetage des forces armées allemandes. Les hélicoptères livrés précédemment sont utilisés pour la formation et les essais sur le terrain et ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 dans les bases aériennes de Niederstetten et Nörvenich pour les opérations de sauvetage. Ce nouveau H145 commencera prochainement ses opérations et sera basé à la troisième station SAR de Holzdorf.

