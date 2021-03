ASI-Group s’implante sur l’aéroport de Paris-Vatry

Article publié le 10 mars 2021 par David Dagouret

ASI prendra possession d’un hangar de 2500 m2 sur cet aéroport.

ASI-Group (ASI-Aviation et ASI-Innovation) annonce avoir conclu un accord avec les dirigeants de l’aéroport international de Paris-Vatry avec le support du Département de la Marne visant à l’implantation durable d’ASI-Group sur l’aéroport.

Dès le mois de mars, ASI prendra possession d’un hangar de 2500 m2 et y installera son centre de livraison client et une partie de ses activités de transformation et aménagements d’aéronefs.

Si la base historique de Reims Prunay n’est en aucun cas remise en question, ASI-Group a cherché une solution pour pouvoir recevoir des appareils, tant à voilure fixe que tournante, de plus grande taille. La configuration de Reims-Prunay ne permettant pas d’envisager l’accueil d’appareils tels que des ATR 72, Airbus A320 ou Boeing 737 ou d’hélicoptères de grande taille.

ASI-Group a donc cherché une implantation sur un aéroport bénéficiant d’une piste plus longue et d’infrastructures permettant l’accueil de ces types d’appareils et a donc choisi l'aéroport de Paris-Vatry.

Jean-Pierre Kohn, P.D.G. d’ASI-Innovation et ASI-Aviation a déclaré : "L’aéroport international de Paris-Vatry nous offre de nombreux avantages tout en nous permettant de rester dans notre région d’origine. Si la longueur de la piste, l’état exceptionnel des hangars et de leur équipement, la présence permanente de la douane et des services d’immigration sont des avantages indéniables, la proximité existante entre Châlons et Reims Prunay nous permet aussi de continuer à capitaliser sur notre atout principal : les membres de nos équipes. Nous tenons à remercier nos partenaires historiques de la région, du département et des communes qui nous accueillent pour leur soutien et la compréhension de nos besoins. La proximité entre les deux implantations nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité, la partie bureau d’études, maintenance F406 et fabrication de pièces aéronautiques restant implantée à Reims Prunay, le centre de livraison clients, les transformations et modifications d’avions de plus grande taille seront installées à Paris-Vatry."

Christian Bruyen – Président du Département de la Marne et du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de Vatry (EPGAV) a déclaré : "Je souhaite la bienvenue à la société ASI Group sur la plateforme Paris-Vatry. Cette implantation qui ne remet pas en cause la présence historique à Prunay, mais permet d’assurer le développement de cette société, vient confirmer l’attractivité de l’aéroport et la dynamique positive engagée en 2020 alors que le secteur aérien reste fragilisé par la pandémie. L’arrivée d’ASI- Group est une réponse directe, efficace et sur le long terme pour l’exploitation du hangar de maintenance qui vient d’être construit sur la plateforme."





