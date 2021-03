AURA AERO inaugure sa chaîne d’assemblage

Article publié le 27 mars 2021 par David Dagouret

Ce constructeur a également annoncé le lancement d'un projet d'avion régional électrique de 19 places.

Aura AERO a inauguré le 22 mars dernier, sa chaîne d'assemblage au sein d'un hangar historique, le HM7, se trouvant sur le site de l'aéroport de Toulouse-Francazal. Ce hangar d'une surface de 3 500 m² date de 1937 et fut le premier bâtiment de l’Armée de l’Air française.

AURA AERO prévoit d’assembler 30 avions en 2022, puis une cinquantaine en 2023. Comptant actuellement une cinquantaine de salariés la société prévoit d’atteindre 80 salariés fin 2021.

L'Integral R qui a effectué son premier vol en juin 2020 et devrait obtenir sa certification dès cette année, les premiers clients devraient recevoir ce modèle dès la fin de cette année. Cette année verra également le premier vol, cet été, d’Integral S, la version d’Integral à train tricycle, toujours à moteur thermique et destiné à la formation de pilotes professionnels civils et militaires, ainsi qu’aux vols de loisirs.

Également au programme cette année, la version électrique Integral E, qui prendra son envol en 2022 et totalise déjà une cinquantaine d’intentions de commandes.

Mais au-delà, AURA AERO ambitionne de devenir un acteur-clé de l’aviation décarbonée, en développant un avion de transport régional de 19 places à propulsion électrique. C’est ainsi qu’ERA (Electrical Regional Aircraft), devrait effectuer son premier vol en 2024, pour une entrée en service prévue fin 2026.

La Région Occitanie a accompagné AURA AERO dans sa phase de pré-industrialisation, en soutenant le développement d’Integral R à travers le Pass Rebond Occitanie (200 000 €), mais aussi sous la forme un contrat d’innovation pour le développement de la version électrique (1M€) et à travers une aide de 100 000 € pour la structuration de son service export et la prospection de ses marchés prioritaires. La Région soutiendra (entre 3 et 5 M€) le projet ERA, qui s’inscrit par ailleurs dans l’appel à projets « Démonstrateur d’avion vert dans l’aviation légère » lancé en tout début d’année dans le cadre du plan de relance régional aéronautique, en lien avec l’initiative MAELE du Pôle Aerospace Valley.

Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’AURA AERO a déclaré : "Grâce à ces nouvelles installations plus spacieuses et fonctionnelles, AURA AERO poursuit sa croissance dans un lieu modulable et évolutif, permettant de poursuivre la campagne de certification d’Integral R, et de lancer la version S à train tricycle et la version E à moteur électrique. En parallèle, nous amorçons notre stratégie visant le marché du transport régional bas carbone, avec un appareil à propulsion électrique de 19 places, dans l’objectif de créer une coalition compagnies aériennes / aéroports autour de la mobilité aérienne décarbonée."

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie a déclaré : "Nous aurons toujours besoin d’avions. Des avions plus verts, plus légers, électriques et demain certainement hybrides. La France doit être chef de file sur ce sujet. Nous devons faire preuve d’un fort volontarisme politique, en dédiant notamment de nouveaux moyens pour la recherche et le développement. La Région est aux côtés des entreprises du territoire et soutient les projets innovants comme ceux portés par AURA AERO. Miser sur l’industrie de pointe permettra de créer de nombreux emplois et de maintenir les compétences-clé au cœur de nos territoires. Je tiens d’ailleurs sincèrement à féliciter les équipes pour le travail accompli. Ils ont su en quelques années s’imposer parmi les constructeurs aéronautiques qui comptent."





