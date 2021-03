AURA AERO signe un partenariat avec VERKOR

Article publié le 4 mars 2021 par David Dagouret

AURA AERO vient de signer un protocole d’accord de partenariat avec VERKOR. Cette entreprise est jusqu’à présent spécialisée dans le développement de cellules de batteries pour véhicules électriques.



Basée près de Grenoble, VERKOR est une toute jeune entreprise française, de 25 salariés, qui vise à créer, d’ici 2024, une gigafactory en France, pour produire des cellules lithium-ion de batteries pour véhicules automobiles électriques. Déjà soutenue par de grands groupes comme InnoEnergy, Schneider Electric, Groupe IDEC et Capgemini, VERKOR devrait ouvrir sa ligne pilote en 2022.



Jérémy Caussade, CEO et co-fondateur d’AURA AERO a déclaré : "VERKOR est une entreprise fondée sur les mêmes valeurs qu’AURA AERO : l’innovation, la traçabilité et le souci de l’environnement. En rapprochant nos technologies, nous pourrons lancer l’industrialisation de nos avions électriques, tandis que VERKOR s’ouvrira au marché aéronautique. C’est donc un partenariat gagnant-gagnant, et surtout un nouveau pas vers l’aviation de demain, l’aviation décarbonée."



Benoit Lemaignan, CEO et co-fondateur de VERKOR a déclaré : "VERKOR a dans son intention première de réduire l’empreinte climatique des mobilités et leurs transitions. Ce partenariat avec AURA AERO est une première pierre à l’édifice d’une industrie aéronautique électrique qui est l’un des enjeux d’aujourd’hui pour décarboner le transport aérien. De par mon expérience passée chez Airbus je connais bien les enjeux de l’industrie aéronautique et je suis ravi que VERKOR soit acteur dans cette évolution technologique."





