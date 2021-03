Blue Line Aviation passe une commande pour des avions Diamond

Article publié le 8 mars 2021 par David Dagouret

Le contrat porte sur une commande ferme de 50 appareils et une option pour 50 autres appareils.

Diamond Aircraft Industries Inc. et Blue Line Aviation ont annoncé la signature d'une commande ferme de 50 avions Diamond, comprenant des DA40 NG monomoteurs, des DA42-VI bimoteurs et un Simulateur de vol. Diamond Aircraft a précisé que Blue Line Aviation avait également ajouter une option pouvant aller jusqu'à 50 avions supplémentaires.

Blue Line est société spécialisée dans la formation au pilotage en Caroline du Nord et elle a été fondée en 2021. Elle exploite actuellement une flotte composée de 16 aéronefs, dont dix DA40 NG et deux DA42-VI.

Blue Line a précisé qu'elle était en train de construire un nouveau siège social à l'aéroport régional de Johnston (KJNX) où elle déménagera définitivement dans l'année 2021. Cette nouvelle installation comprendra un nouveau hangar, un centre de formation des pilotes professionnels, un restaurant, une terrasse sur le toit, une salle de simulation, des salles de briefing de vol et un espace de maintenance pour les avions Diamond.

