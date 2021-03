Article publié le 20 mars 2021 par David Dagouret

Cette solution permettra de réserver des sièges en combinant des Asia Miles et des espèces.

Cathay Pacific vient tout juste de dévoiler "Miles Plus Cash" sa nouvelle solution de paiement, permettant aux voyageurs de réserver leurs sièges en combinant des Asia Miles et des espèces. De plus, dès le 30 mars prochain, les passagers pourront acheter des billets avec leurs Miles, mais aussi cumuler des Miles et des points Clubs supplémentaires lors de leur réservation.

Avec Miles Plus Cash, les voyageurs peuvent réserver le siège de leur choix sur n'importe quel vol - y compris ceux opérés par les compagnies aériennes partenaires de Cathay Pacific – et bénéficient d'une confirmation instantanée. Ainsi, un choix beaucoup plus large de sièges est maintenant offert aux passagers qui doivent utiliser au minimum 5 000 Miles pour profiter de cette nouvelle option de paiement.

Simon Large, Directeur Clientèle chez Cathay Pacific, a déclaré : "Nous sommes bien conscients que les voyages internationaux sont actuellement restreints mais je suis convaincu qu'une fois que les conditions seront plus favorables, un très grand nombre de voyageurs sera au rendez-vous. Nous pensons que notre nouvelle solution Miles Plus Cash est un outil précieux, qui plaira beaucoup à nos passagers. Nous sommes constamment à la recherche de moyens pour simplifier le cumul et la dépense des Miles tout en offrant à nos clients plus de flexibilité. Miles Plus Cash en est un excellent exemple. Il s'agit d'une solution extrêmement utile qui, selon nous, facilite grandement la planification et l'achat de billets et offre un excellent moyen d'utiliser ses Miles."

