Cathay Pacific livre les premiers vaccins Fosun Pharma/BioNTech à Hong Kong

Ces premiers vaccins sont arrivés à Hong Kong fin février.

La semaine dernière, Cathay Pacific a livré le premier lot de vaccins Fosun Pharma/BioNTech à Hong Kong. Ce premier lot de vaccins Fosun Pharma/BioNTech est arrivé de Francfort le 27 février et a été déchargé d'un vol cargo dans le terminal de Cathay Pacific Cargo.

Le 19 février dernier, Cathay Pacific a importé les premiers vaccins destinés à être utilisés dans sa ville d'origine, Hong-Kong. Le million de doses du vaccin Sinovac a été chargé dans six conteneurs Envirotainer RAP e2 à température contrôlée, afin de maintenir le vaccin entre 2°C et 8°C. Il a été transporté dans la soute d'un Airbus A330 assurant le vol passager régulier CX391.

Sur le même vol se trouvaient également 200 000 doses du vaccin Sinovac à destination du Mexique. L'unique conteneur RAP e2 d'Envirotainer a été remorqué au terminal de fret de Cathay Pacific dans un chariot thermique et transféré dans une chambre froide réglée entre 15°C et 25°C. C’est là qu’il a été rechargé avant son vol vers Mexico City via Anchorage sur un Boeing 747-8F cargo sur le vol CX086.

Au début du mois de février, Cathay Pacific avait déjà transporté une cargaison de vaccins CanSinoBIO via Pékin et Hong Kong vers le Mexique. La compagnie a également déjà transporté une cargaison de Fosun Pharma/BioNTech vers Penang sur l'un de ses appareils cargo.

Afin de renforcer sa coopération avec le centre européen de production de vaccins, Cathay Pacific Cargo ajoute chaque semaine deux vols cargo supplémentaires sur des Boeing 777 afin d’assurer des liaisons entre les aéroports de Bruxelles et de Hong Kong, tous deux certifiées CEIV.

Tom Owen, Directeur de Cathay Pacific Cargo, a déclaré : "Tous les vaccins ont des exigences différentes. Le vaccin Fosun Pharma/BioNTech doit être transporté à l’état congelé, ce qui nécessite des solutions de transport et de stockage plus complexes. Notre Solution Vaccins s'est avérée parfaitement adaptée à la distribution rapide pour ce vaccin et d'autres vaccins dans le monde entier, grâce notamment à notre flotte d’appareils cargo et de passagers, ainsi qu’à notre vaste réseau mondial."





