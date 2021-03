easyJet annonce 6 nouvelles lignes

Article publié le 17 mars 2021 par David Dagouret

La compagnie orange proposera cinq nouvelles lignes domestiques en France et une nouvelle ligne internationale.

easyJet a annoncé le lancement de 6 nouvelles lignes pour l'été 2021. La compagnie orange proposera ainsi cinq nouvelles lignes domestiques depuis Paris et les régions (Nantes, Lyon, Nice) et une nouvelle ligne internationale entre Londres-Gatwick et Toulon-Hyères.

Dans le détail, easyJet proposera les lignes suivantes :

Depuis Paris CDG : Calvi 3 vols par semaine Fin juin – début septembre, Toulon-Hyères 4 vols par semaine Fin juin – début septembre

Depuis Lyon : Calvi 3 vols par semaine Fin juin – début septembre

Depuis Nantes : Ajaccio 2 à 3 vols par semaine selon les périodes Fin juin – Octobre, Figari 1 à 3 vols par semaine selon les périodes, Avril – Octobre

Depuis Toulon-Hyères : Londres-Gatwick 2 vols par semaine Fin juin – Septembre

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Pour cet été nous avons construit un programme attractif nous permettant de renforcer notre position de 2eme réseau domestique. Ces nouvelles lignes seront au service de la connectivité des territoires français. Alors que nous traversons une situation inédite du fait de la pandémie, easyJet continue de faire voyager ses clients sur des vols neutres en carbone, maintenant ainsi ses engagements environnementaux. A ce titre nous sommes très fiers d’être la seule compagnie majeure en France à opérer des vols neutres en carbone sur une flotte 100% Airbus."

La compagnie aérienne a également annoncé la reprise de plusieurs lignes pour une plus longue durée : Lyon - Lanzarote, Nice - La Rochelle et Toulouse - Rennes.

La ligne Nice-La Rochelle reprendra du service dès la fin juin. Les lignes Lyon-Lanzarote et Toulouse-Rennes reprendront en avril.

Au départ de Bordeaux, Ajaccio, Figari et Bastia, trois liaisons estivales, seront prolongées en dehors de la haute saison, soit d’avril à octobre. La ligne Bordeaux-Olbia reprendra également du service de fin juin à début septembre, à raison de trois vols par semaine.

Depuis Lyon et Nice, les dates de vols seront également prolongées vers Biarritz à partir du mois d’avril.

Liens commerciaux

Sur le même sujet