easyJet annoncent deux nouvelles lignes au départ de l’aéroport de Toulon Hyères

La compagnie orange lancera une liaison entre Toulon et Paris CDG ainsi qu'entre Toulon et Londres-Gatwick.

La compagnie low-cost easyJet a annoncé qu'elle allait s’implanter pour la première fois à l’aéroport de Toulon Hyères et proposera pour la saison 2021 de deux nouvelles destinations vers Paris et Londres.

Ainsi easyJet lancera sa liaison entre Toulon et Paris Charles-de-Gaulle à partir du 28 juin 2021 et ce à raison de 4 fréquences par semaine avec les horaires suivants :

Roissy-Charles de Gaulle 06h05 Toulon Hyères 07h50 Vendredi

Roissy-Charles de Gaulle 19h15 Toulon Hyères 21h00 Lundi, Mercredi, Dimanche

Toulon Hyères 08h20 Roissy-Charles de Gaulle 10h05 Vendredi

Toulon Hyères 21h30 Roissy-Charles de Gaulle 23h15 Lundi, Mercredi, Dimanche

La liaison vers Londres-Gatwick sera quant à elle lancé à partir du 23 juin 2021 à raison de 2 fréquences par semaine comme suit :

Londres 06h05 Gatwick Toulon Hyères 09h10 Samedi

Londres 13h05 Gatwick Toulon Hyères 16h10 Mercredi

Toulon Hyères 09h45 Londres Gatwick 10h45 Samedi

Toulon Hyères 16h45 Londres Gatwick 17h45 Samedi

Bertrand Godinot, directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes très heureux de voir Toulon-Hyères rejoindre notre réseau et devenir ainsi le 21eme aéroport desservi par easyJet en France. Nos équipages ont hâte d’accueillir à bord de notre flotte moderne les passagers au départ de Toulon-Hyères mais également de faire découvrir aux touristes les charmes de la région varoise contribuant ainsi à la connectivité et l’économie des territoires français."

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : "Cet aboutissement est le fruit de l’excellente relation entre les équipes d’easyJet et de VINCI Airports. easyJet s’implante pour la première fois à l’aéroport de Toulon Hyères. Les nouvelles lignes vers Paris et Londres représentent une formidable ouverture pour les Varois, et accompagneront favorablement la reprise de l’économie touristique locale. Nous sommes particulièrement fiers d’ouvrir la ligne vers Londres Gatwick, un autre aéroport du réseau VINCI Airports. Les synergies au sein de notre réseau de plateformes permettent d’ouvrir des opportunités de développement pour les territoires sur lesquels nous sommes implantés."





