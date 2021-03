Emirates augmente ses vols vers les Maldives et les Seychelles

Article publié le 12 mars 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne augmentera ses vols vers ces deux destinations dès le 28 mars prochain.

Emirates a annoncé une augmentation de ses services vers les Maldives et les Seychelles, avant les vacances de Pâques. À partir du 28 mars, la compagnie aérienne proposera à ses clients 28 vols hebdomadaires vers Malé et un vol quotidien vers Mahé, via Dubaï.

Emirates propose actuellement à ses clients 24 vols hebdomadaires vers les Maldives, assurés en Boeing 777-300ER. À partir du 28 mars et jusqu'au 18 avril, la compagnie intensifie ses opérations à 28 vols par semaine.

Tous les voyageurs se rendant aux Maldives, à l'exception des citoyens des Maldives, doivent présenter un test PCR COVID-19 négatif, effectué dans les 96 heures avant le départ. Les voyageurs sont également priés de remplir le formulaire en ligne pour les services d'immigration et de santé dans les 24 heures précédant leur arrivée.

Concernant sa liaison vers les Seychelles : du 28 mars au 30 octobre 2021, les vols Emirates entre Dubaï et Mahé passent de cinq à sept rotations par semaine, opérés en Boeing 777-300ER.

Tous les voyageurs devront présenter un test PCR négatif effectué 72 heures avant le départ.

