Emirates SkyCargo célèbre un an de vols passenger freighters

Article publié le 20 mars 2021 par David Dagouret

Le transporteur de fret aérien a effectué plus de 27 800 vols tout cargo sur des avions de passagers en une année.

Lundi 16 mars 2020, le vol Emirates EK 2503 a décollé de Dubaï à destination du Koweït. Bien qu'opéré sur un Boeing 777-300ER, le vol EK 2503 ne transportait aucun passager mais environ 34 tonnes de fret en soute dont le Koweït avait besoin en urgence.

C’est une première dans l’histoire des opérations de la compagnie : Emirates effectuait un vol tout cargo sur un avion de passagers, quatre jours seulement après que l’OMS ait déclaré la COVID-19 comme pandémie mondiale. Le vol EK 2503 a été le premier d’une série de plus de 27 800 vols de fret effectués par Emirates SkyCargo au cours de l'année qui a suivi. La compagnie a travaillé sans relâche pour permettre aux communautés du monde entier d'accéder aux fournitures médicales et alimentaires essentielles au cœur de la pandémie.

Au cours de l'année dernière, Emirates SkyCargo a effectué plus de 27 800 vols de fret uniquement sur des avions de passagers. Ces vols ont permis de transporter plus de 100 000 tonnes de fournitures essentielles, notamment des EPI, des kits de test COVID-19, des respirateurs, des produits pharmaceutiques, des vaccins et de la nourriture. C'est l’équivalent du fret transporté sur 1 000 vols pleinement chargés sur des Boeing 777 Cargo.

Nabil Sultan, Vice-président senior de la division Cargo d'Emirates a déclaré : "Cela fait exactement un an que ce qui était considéré comme impossible dans le secteur du fret aérien est devenu non seulement une réalité mais aussi un solide pilier opérationnel pour Emirates SkyCargo. Avant la pandémie, près des deux tiers de notre fret total était transporté dans la soute de nos vols de passagers. Avec l'augmentation des suspensions de vols et des restrictions sur les voyages de passagers imposées en raison de la COVID-19 au début du mois de mars 2020, nous allions au devant d’une situation où il n'y aurait plus la capacité adéquate de fret nécessaire sur le marché pour transporter les fournitures essentielles."

"Notre équipe a redoublé d’efforts pour élaborer un nouveau business model en repartant de zéro - en demandant les autorisations nécessaires, en établissant un nouveau réseau de routes, en rédigeant de nouvelles directives opérationnelles et de sécurité et en échangeant avec nos clients dans le monde entier - pour s'assurer qu'en tant que transporteur socialement responsable, nous étions en mesure de maintenir les approvisionnements essentiels de fret sur les marchés et, dans le même temps, de soutenir les exportations dans le monde entier dans des conditions économiques difficiles."

"Notre stratégie de vols passenger freighters a constitué la colonne vertébrale de nos opérations pendant la pandémie, en transportant du fret vers plus de 125 destinations sur six continents. Elle a mis en évidence notre capacité d’adaptation pour faciliter à l’échelle mondiale le commerce et les chaînes d'approvisionnement. Avec la reprise et la croissance des vols de passagers, nous avons commencé à nous rapprocher progressivement de notre modèle initial, et nos vols passenger freighters restent un élément fort de notre réponse à la pandémie de la COVID-19."





