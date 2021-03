JetBlue prend livraison de son premier Airbus A321neo avec sa classe Mint

Article publié le 2 mars 2021 par David Dagouret

Cet appareil sera déployé dans un premier entre New York et Los Angeles.

JetBlue a réceptionné le 26 février dernier son premier Airbus A321neo configuré avec sa nouvelle classe Mint. L'appareil, immatriculé N2105J, a effectué le même jour son vol de livraison entre l'usine Airbus d'Hambourg et le hub JetBlue à l'aéroport de New-York JFK.

Cet Airbus A321neo est doté de 16 suites Mint dont deux Mint Studios et 144 sièges de la classe économique. Cet aéronef sera déployé dans un premier temps entre New York JFK et Los Angeles. JetBlue exploite une flotte de 270 avions dont 16 Airbus A321neo.

JetBlue avait présenté des photos de cette nouvelle classe le 12 février dernier (revoir l'actualité).

