KLM UK Engineering Limited nomme une nouvelle Directrice Générale

Perwien Meriwani sera nommée Directrice Générale de KLM UK Engineering Limited dès le 1er juillet 2021.

Perwien Meriwani a été nommée Directrice Générale de KLM UK Engineering Limited à compter du 1er juillet 2021. Basée à Norwich, KLM UK Engineering est une filiale d'AFI KLM E&M spécialisée dans les solutions de maintenance pour les flottes d'avions régionaux et monocouloirs. Perwien Meriwani a commencé sa carrière en 2009 chez KLM et a occupé plusieurs postes de direction opérationnelle avant de devenir directrice de l'activité maintenance avions, et enfin VP Ressources Humaines KLM E&M.

Perwien Meriwani a déclaré : "Je suis très fière d'être nommée directrice générale de KLM UK Engineering Limited. J'ai hâte de travailler avec l'équipe de KLM UKE afin de poursuivre le développement et la croissance de notre activité MRO en mettant l'accent sur l'orientation client. La sécurité, la qualité et la prévisibilité de la maintenance sont des facteurs clés pour garantir la performance opérationnelle et financière d'une compagnie aérienne. Mon objectif est de nous améliorer et de nous adapter en permanence aux attentes de nos clients."





