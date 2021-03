La filiale ATR Eastern Support nomme de nouveaux employés à des postes à responsabilité et emménage dans de nouveaux locaux

Article publié le 17 mars 2021 par David Dagouret

Reprise de l'activité du simulateur FFS ATR -600 dans le quartier aéronautique de Seletar

ATR a nommé Alessandro Luzi au poste de Directeur général de sa filiale Eastern Support (AES), basée à Singapour, à compter du 1er mars 2021. Alessandro a rejoint ATR en 2008 en tant qu'ingénieur d'études poste de pilotage et cabine. Il a peu à peu gravi les échelons, devenant responsable de l'installation des intérieurs et des systèmes avion avant de diriger le développement de l'ATR 72-600F, en tant qu'ingénieur en chef du projet. Il vient remplacer Jean-Pierre Clercin, nommé Directeur des ventes d'ATR pour la région Asie-Pacifique, qui continuera d'opérer depuis les bureaux de Singapour. Alessandro a obtenu son master en génie mécanique industriel à l'Université polytechnique des Marches d'Ancône, en Italie, avec la mention très bien. Jean-Pierre est quant à lui titulaire d'un master en technologies spatiales obtenu à l'ESTACA, école d'ingénieurs française spécialisée dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire et du spatial.

Par ailleurs, ATR Eastern Support a officiellement quitté les installations du Changi Business Park pour des locaux situés dans le Seletar Aerospace Park, à côté du Centre de formation ATR, sur le campus Airbus, dans le quartier aéronautique. Ce déménagement a également permis d’intégrer au simulateur ATR -600 le dernier standard de la suite avionique – 3.1 –, améliorant le système de visualisation, et d’inclure l'UPRT (entraînement à la prévention et à la récupération des pertes de contrôle en vol) et les fonctions de décrochage et de givrage. Les nouveaux bureaux ont été pensés sur la base du concept de « travail en fonction de l'activité », afin d'améliorer et de faciliter la collaboration. Dans cet environnement, pas de bureaux attitrés, mais divers espaces destinés à des activités différentes. Les bureaux de Singapour regroupent environ 60 collaborateurs ATR.

Alessandro Luzi a déclaré : "J'ai vraiment hâte de rejoindre l'équipe AES. Les clients et opérateurs de la région doivent actuellement relever de nombreux défis, et j'espère que mon expérience et mon bagage technique nous permettront de répondre réellement à leurs attentes et de leur offrir le soutien dont ils ont besoin dans la situation actuelle."





