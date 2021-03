LATAM Airlines lance une campagne de billetterie flexible pour les vols entre l'Europe et l'Amérique du Sud

Article publié le 18 mars 2021 par David Dagouret

Les passagers de la compagnie sud-américaine bénéficieront d'une flexibilité totale pour des billets émis jusqu'au 31 mars prochain.

LATAM Airlines annonce une offre spéciale pour ses passagers qui leur permettront d'acheter de manière flexible leurs vols depuis l'Europe vers n'importe quelle destination en Amérique du Sud, avec la possibilité d'annuler même quelques instants avant le vol sans frais et avec un remboursement à 100% du prix du billet.



L'offre est valable pour tout tarif LATAM entre l'Europe et l'Amérique du Sud, en cabine économique et Premium Business, pour les achats effectués entre le 10 et le 31 mars, et s'applique à toute date de vol.

