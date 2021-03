Premier vol du Falcon 6X

Article publié le 10 mars 2021 par David Dagouret

Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation a dédié ce vol à Olivier Dassault, décédé il y a trois jours.

Dassault a annoncé que le Falcon 6X a réalisé ce jour à Bordeaux-Merignac, son premier vol. Avec à ses commandes les pilotes d’essai Bruno Ferry et Fabrice Valette, le premier 6X de série (S/N 01) a décollé de l’usine Dassault Aviation de Bordeaux-Mérignac à 14 h 45. Ce premier vol, de près de deux heures trente, s’est déroulé conformément au plan d’essai, qui visait à tester les qualités de pilotage, la réponse des moteurs et le comportement d’autres systèmes de bord. L’avion a atteint 40 000 ft (env. 12 200 m) et une vitesse de croisière de Mach 0,80.

Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation a déclaré : "Le vol d’aujourd’hui marque un nouveau jalon majeur dans l’histoire de Dassault Aviation, d’autant plus remarquable qu’il démontre la résilience de notre entreprise et de tous ses partenaires face à la pandémie de la covid 19. Nous dédions ce vol à Olivier Dassault, tragiquement décédé il y a trois jours. Pilote qualifié sur Falcon, il incarnait magnifiquement la passion de sa famille pour l’aviation. Le 6X est le dernier exemple en date de l’union entre les hautes technologies issues du militaire et l’expertise de l’aviation d’affaires, qui fait la singularité et la force de Dassault Aviation. Les capacités du 6X en termes d’efficience, de performances et de sécurité établissent une nouvelle référence sur le segment des jets d’affaires à long rayon d’action. Cet avion définit également un nouveau standard en matière de confort et d’espace cabine, comme le souhaitent nos clients."





Liens commerciaux

Sur le même sujet