Qatar Airways augmente sa capacité vers Les Seychelles

Article publié le 10 mars 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie positionne son Boeing 787-8 Dreamliner sur cette destination.

Qatar Airways augmente sa capacité à destination des Seychelles cet été, alors que cette destination s’apprête à rouvrir à compter du 25 mars prochain. L’archipel de l'océan Indien accueillera les visiteurs qui n'auront qu'à présenter un test PCR négatif effectué 72 heures avant le départ. Il n'y aura pas d'exigence de quarantaine ni de restriction de mouvement pour les personnes arrivant via Doha.

Qatar Airways positionnera son Boeing 787 Dreamliner sur sa liaison avec Les Seychelles à partir du mois d’avril.

Thierry Antinori, directeur Commercial de Qatar Airways a déclaré : "Nous avons repris nos vols vers les Seychelles en décembre 2020 et à présent que les îles s'ouvrent davantage aux visiteurs étrangers, nous sommes ravis d'offrir plus de capacité en améliorant l’expérience de voyage pour nos passagers grâce à nos Boeing 787 Dreamliners. Nous savons que les autorités seychelloises restent vigilantes et que les visiteurs seront toujours tenus de respecter les mesures sanitaires mises en place face à la pandémie, notamment le port de masques faciaux, la distanciation physique et le nettoyage régulier des mains. De même, nous maintiendrons nos propres normes très élevées. Qatar Airways a été la première compagnie aérienne mondiale à obtenir la prestigieuse note de sécurité aérienne 5 étoiles COVID-19 de Skytrax à la suite d'un audit détaillé qui a évalué l'efficacité et la cohérence des normes et procédures strictes d'hygiène et de sécurité mises en place par la compagnie à chaque étape du voyage. Nous sommes impatients de continuer à offrir l'expérience la plus sûre possible aux voyageurs du monde entier et d'étendre notre rôle en aidant à la reprise de l'industrie de l'aviation commerciale."

Sherin Francis,Directrice Générale de l'Office du tourisme des Seychelles a déclaré : "Nous sommes heureux que les Seychelles soient de nouveau en ligne avec des critères d'entrée clairs et des mesures de voyage simples. Nous dépendons beaucoup de nos partenaires aériens pour compléter nos efforts de relance de cette industrie, qui est très importante pour les Seychelles étant donné sa contribution à l'économie. La disponibilité du Boeing 787 Dreamliner de Qatar Airways sur la route des Seychelles augmentera la capacité mais surtout le confort du voyage des clients aux Seychelles. À un moment comme celui-ci, chaque petite amélioration de l'expérience client compte et je remercie Qatar Airways pour cela."

