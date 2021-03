Qatar Airways devient la première compagnie du Moyen-Orient à utiliser le IATA Travel Pass

Article publié le 18 mars 2021 par David Dagouret

Les passagers de la ligne Doha-Istanbul de Qatar Airways ont été les premiers à découvrir l'application "Digital Passport".

Qatar Airways a annoncé qu'elle était devenue la première compagnie aérienne du Moyen-Orient à tester la nouvelle application mobile "Digital passport" de l’IATA (Association internationale du transport Aérien). Ce test, qui a débuté hier, a été mis en place en partenariat avec l’IATA, le Ministère de la Santé Publique du Qatar, la Primary Health Care Corporation et la Hamad Medical Corporation.



Les passagers de la ligne Doha-Istanbul de Qatar Airways sont les premiers à découvrir l'application "Digital Passport".



Le IATA Travel Pass garantit aux passagers de recevoir des informations actualisées sur les réglementations sanitaires relatives au COVID-19 dans leur pays de destination. L’application respecte également les réglementations mondiales strictes en matière de confidentialité des données afin de permettre le partage des résultats d’un test COVID-19 avec les compagnies pour vérifier qu'ils sont autorisés à voyager.



M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "En tant que première compagnie au monde en termes de sécurité, d'innovation et d'expérience client, nous sommes de fervents défenseurs de ce type de solutions numériques. Elles sont essentielles pour aider les passagers à voyager en toute sécurité malgré les restrictions d'entrée complexes et en constante évolution à travers le monde. Le IATA Travel Pass est la solution la plus fiable et la plus innovante du secteur, car elle fournit une solution très complète. Nous sommes fiers d'être l'une des premières compagnies aériennes au monde et la première au Moyen-Orient à tester cette technologie. Grâce aux réglementations les plus strictes en matière de confidentialité des données, le Travel Pass de l'IATA prouve également que les normes mondiales de l'OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) pour les passeports numériques fonctionnent. Il contribuera également à construire les bases d’une collaboration entre les gouvernements du monde entier pour l'élaboration de réglementations standardisées afin de réduire le patchwork actuel de formalités administratives dans le secteur des voyages internationaux. En partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé, l'IATA s'est également engagée à contribuer à la définition d'un certificat de vaccination normalisé qui sera nécessaire à l'ouverture des frontières et à l'augmentation progressive des voyages à travers le monde."



Alexandre de Juniac, PDG de l'IATA, a déclaré : "Le déploiement complet du Travel Pass de l'IATA par Qatar Airways est une étape majeure dans le rétablissement de la connectivité mondiale. Les gouvernements exigent des tests ou des certificats de vaccination pour permettre les voyages et le IATA Travel Pass aide les voyageurs à gérer et à fournir leurs justificatifs de façon sûre et pratique. Tous les passagers utilisant le Travel Pass de l'IATA peuvent être sûrs que leurs données sont protégées et les gouvernements peuvent être certains que la mention "OK to travel" garantit à la fois un justificatif authentique et une identité vérifiée."





Liens commerciaux

Sur le même sujet