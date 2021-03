Ryanair lance un portefeuille digital Covid-19

Article publié le 13 mars 2021 par David Dagouret

Ce Travel Wallet est uniquement disponible sur l'application de la compagnie.

Ryanair a lancé le 10 mars un nouveau portefeuille de voyage Covid-19 (Travel Wallet), disponible uniquement sur l'application Ryanair. Les clients peuvent désormais télécharger leurs tests PCR négatifs, leurs certificats de vaccination Covid et d'autres documents Covid qui pourraient être nécessaires pour voyager sur le réseau Ryanair cet été.

Dara Brady, Directeur Marketing de Ryanair, a déclaré: "Nous sommes très heureux de lancer ce portefeuille de voyage Covid alors que nous nous préparons au retour des vacances en famille cet été. De nombreux clients Ryanair partiront en vacances pour la première fois depuis plus d'un an tout en devant respecter certaines directives de voyage. Ce portefeuille de voyage permet ainsi aux passagers de stocker tous leurs documents Covid tels que les résultats des tests PCR, les formulaires de localisation passagers ou les certificats de vaccination dans un seul et même emplacement, en tout sérénité. Les vols Ryanair pour l'été 2021 sont déjà disponible à la vente, sous réserve de modifications selon l’évolution des restrictions gouvernementales sur les voyages. Nous sommes confiants que les restrictions de voyage seront assouplies une fois la population âgée et/ou à haut risque vaccinée, d'ici fin mai ou juin dans les pays du réseau Ryanair. La demande pour l’aérien connaitra alors un fort rebond de la part de tous ceux en manque de voyage depuis si longtemps. Les familles pourront de nouveau profiter de vacances estivales bien méritées sur les plages méditerranéennes, atlantiques ou ailleurs. Nous sommes impatients d'accueillir à bord nos passagers et leurs familles cet été 2021."

